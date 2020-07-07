Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп заявив, що не згоден з правилом АПЛ, за яким гравець, який провів менше п'яти матчів в чемпіонаті за сезон, не отримує медаль чемпіона. Він готовий віддати власну нагороду цим футболістам.

Якщо гравець зіграв хоча б один матч, то повинен отримати нагороду. Такої думки дотримується наставник, цитує Liverpool Echo.

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Заява Клоппа

Футболісти, які отримували не надто багато ігрової практики теж допомогли команді прийти до чемпіонства.

Ці хлопці на сто відсотків повинні отримати медаль. Вони можуть взяти мою,

– заявив Клопп.

Він додав, що футболісти тренуються мільйон разів на рік, тому якби вони не викладали всі сили, то "Ліверпуль" не здобув би золотих нагород чемпіонату.

Додамо, що "Ліверпуль" в цьому сезоні достроково став переможцем АПЛ, клуб вперше за останні 30 років виграв чемпіонат Англії.

Всього у "Ліверпуля" відтепер 19 чемпіонських титулів, більше – і всього на один – тільки у "Манчестер Юнайтед". 52-річний фахівець очолив команду у 2015 році.

У минулому турі команда Клоппа впевнено перемогла вдома "Астон Віллу" – 2:0. Результативні удари у активі Мане та Джонса.