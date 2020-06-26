В четверг, 25 июня, "Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии. Хотя в Британии все еще действует карантин, это не помешало болельщикам, которые долго ждали желанного трофея, выйти на улицы.

По факту "Ливерпуль" стал чемпионом "на диване", ведь "Манчестер Сити" проиграл "Челси". Таким образом, "мерсисайдцы" праздновали чемпионство за телевизором, а не на стадионе, пишет 24 канал.

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Громкое празднование

Но это не помешало тысячам ливерпульцев выйти на улицы и к стадиону "Энфилд" – домашней арене "Ливерпуля".

Болельщики зажгли файеры и город быстро стал красным.

Liverpool is Red #LFC Best fans in the world pic.twitter.com/eYtvcjnOGE — Anfield Annie (@LFCAnfield19) June 26, 2020

Уже ночью праздновать чемпионство начали и футболисты "Ливерпуля".

Не сдерживал эмоции тренер "красных" Юрген Клопп, который расплакался от счастья.

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер открыл шампанское во время прямого эфира с капитаном Джорданом Хендерсоном.

Футболисты "Ливерпуля" даже успели провести ночное гуляние.