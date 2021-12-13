Тренер Комми ответил на эмоциональные призывы Ломаченко остановить бой
Источник:Top Rank
Ричард Комми не создал много проблем Василию Ломаченко. Наставник ганского боксера ответил на обращения украинца на ринге.
Ломаченко кричал в угол соперника
Седьмой раунд мог стать последним для Комми. Ломаченко отправил соперника в нокдаун, который Ричард перенес очень непросто.
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Украинец сразу начал апеллировать в угол оппонента, чтобы те остановили бой со словами: "Вы хотите, что я дальше добил его?"
Ответ команды Комми
Однако эти заявления были проигнорированы командой ганского боксера. Ричард сумел восстановиться от нокдауна и выстоять все 12 раундов. Но победу он так и не одержал. Ломаченко праздновал успех по единогласному решению судей.
После поединка тренер Комми рассказал, почему не стал никак реагировать на призывы Ломаченко. Он заявил, что выброшенное белое полотенце проявило бы неуважение к самому Комми.
Когда Ломаченко начал сигнализировать – прекратить избиение... Если бы я это сделал, я умножил бы на ноль гордость Комми, его энергию и его усердие. Это было бы ужасным поступком,
– сказал тренер ганца.
Наставник указал Ричарду продолжать поединок, назвав его львом, который вернулся и провел весь бой.
Ломаченко стало жаль Комми
- Украинский боксер не стал отправлять в нокаут своего соперника в седьмом раунде.
- Бой завершился победой украинца по единогласному решению судей.
- Ломаченко дважды просил угол Ричарда досрочно завершить сражение. Об этом рассказал менеджер украинца Эгис Климас.
- После победы Василий заявил, что ему было жаль добивать оппонента из Ганы.