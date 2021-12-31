Тренер экс-соперника Усика заявил, что Джошуа победит украинца в реванше

Тренер британского боксера Дерека Чисоры Дэйв Колдуэлл считает, что Энтони Джошуа еще имеет шанс на признание. Он уверен, что в реванше против Александра Усика победит именно бывший чемпион мира.

Колдуэлл: Джошуа войдет в историю британского бокса

По словам наставника Чисоры, у британского боксера много профессиональных преимуществ. Также специалист вспомнил еще одного соперника Джошуа – Тайсона Фьюри.

Кстати Он похож на парня, заработавшего слишком много денег, – известный тренер раскритиковал Джошуа

"У Энтони Джошуа есть самоотдача и настроение, которые необходимы для возвращения на вершину, но ему нужно поработать. Два главных парня перед ним – это Александр Усик и Тайсон Фьюри. Чтобы стать первым номером в тяжелом весе, он должен покорить большую гору", – сказал Дэйв.

Колдуэлл убежден, что Джошуа заберет у Усика чемпионские титулы, а также успешно проведет поединок против Фьюри. Он подчеркнул, что Энтони станет легендой британского бокса.

Может ли это сделать Джошуа? Да. Если он вернется после поражения от Усика, победит Александра в реванше и справится с Тайсоном Фьюри, то войдет в историю как безоговорочная легенда британского тяжелого веса.

– добавил британец.