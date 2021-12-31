Атлас: он принимает поражение очень легко
Известный тренер убежден, что Джошуа не умеет принимать поражения. Он подчеркнул, что победитель должен вести себя достойно.
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"Джошуа заработал слишком много денег. Это мое мнение. Он принимает поражение очень легко, очень любезно. Я хочу, чтобы победитель и проигравшие вели себя достойно, не поймите меня неправильно. Я убежден в этом так же, как и большинство людей", – сказал Атлас.
Также американец добавил, что британский боксер похож на парня, который заработал кучу денег.
Нужно быть любезным, независимо от того, выиграл ты или проиграл. Но Джошуа оказался слишком любезным, когда дошло до этого. Он похож на парня, который заработал слишком много денег,
– подчеркнул Тедди.
Усик – Джошуа: главное о бое
- В сентябре украинский боксер сенсационно победил Энтони Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы.
- Сразу после поражения британец активировал опцию о реванше.
- Усик неоднократно подчеркивал, что хотел бы выйти на ринг при поддержке родных трибун. Однако промоутер Эдди Хирн заявил, что реванш точно не состоится в Украине.
- По словам британского промоутера, бой может состояться уже в апреле 2022-го года.