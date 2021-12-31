Атлас: он принимает поражение очень легко

Известный тренер убежден, что Джошуа не умеет принимать поражения. Он подчеркнул, что победитель должен вести себя достойно.

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"Джошуа заработал слишком много денег. Это мое мнение. Он принимает поражение очень легко, очень любезно. Я хочу, чтобы победитель и проигравшие вели себя достойно, не поймите меня неправильно. Я убежден в этом так же, как и большинство людей", – сказал Атлас.

Также американец добавил, что британский боксер похож на парня, который заработал кучу денег.

Нужно быть любезным, независимо от того, выиграл ты или проиграл. Но Джошуа оказался слишком любезным, когда дошло до этого. Он похож на парня, который заработал слишком много денег,

– подчеркнул Тедди.

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