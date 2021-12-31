Колдуэлл: Джошуа войдет в историю британского бокса
По словам наставника Чисоры, у британского боксера много профессиональных преимуществ. Также специалист вспомнил еще одного соперника Джошуа – Тайсона Фьюри.
Кстати Он похож на парня, заработавшего слишком много денег, – известный тренер раскритиковал Джошуа
"У Энтони Джошуа есть самоотдача и настроение, которые необходимы для возвращения на вершину, но ему нужно поработать. Два главных парня перед ним – это Александр Усик и Тайсон Фьюри. Чтобы стать первым номером в тяжелом весе, он должен покорить большую гору", – сказал Дэйв.
Колдуэлл убежден, что Джошуа заберет у Усика чемпионские титулы, а также успешно проведет поединок против Фьюри. Он подчеркнул, что Энтони станет легендой британского бокса.
Может ли это сделать Джошуа? Да. Если он вернется после поражения от Усика, победит Александра в реванше и справится с Тайсоном Фьюри, то войдет в историю как безоговорочная легенда британского тяжелого веса.
– добавил британец.