Колдуелл: Джошуа увійде в історію британського боксу

За словами наставника Чісори, британський боксер має багато професійних переваг. Також фахівець згадав про ще одного суперника Джошуа – Тайсона Ф'юрі.

До речі Він схожий на хлопця, який заробив надто багато грошей, – відомий тренер розкритикував Джошуа

"Ентоні Джошуа має самовіддачу та настрій, необхідні для повернення на вершину, але йому потрібно попрацювати. Два головні хлопці перед ним – це Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі. Щоб стати першим номером у важкій вазі, він має підкорити велику гору", – сказав Дейв.

Колдуелл переконаний, що Джошуа забере в Усика чемпіонські титули, а також успішно проведе поєдинок проти Ф'юрі. Він наголосив, що Ентоні стане легендою британського боксу.

Чи може Джошуа це зробити? Так. Якщо він повернеться після поразки від Усика, переможе Олександра в реванші та здолає Тайсона Ф'юрі, то увійде в історію як беззаперечна легенда британської важкої ваги,

– додав британець.

До слова. У листопаді 2020-го Чісора програв Олександру Усику. 12-раундовий поєдинок у Лондоні на "Уемблі Арена" завершився перемогою українця за очками: 117:112, 115:113, 115:113.