Нападающий сборной Украины Роман Яремчук проведет в Бельгии минимум еще один сезон. "Гент", где играет Яремчук, не планирует продавать украинца в летнее межсезонье.

Роман Яремчук рассказал журналисту Игорю Цыганыку что "Гент" готов отпустить украинца только после чемпионата Европы. Об этом Цыганык заявил в "Циганик Live".

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Сообщается, что "Гент" дал Яремчуку понять, что трансфер в другой клуб возможен только в 2021 году.

Я разговаривал с Романом Яремчуком. Ему в клубе четко сказали, что его трансфер возможен исключительно после чемпионата Европы. Они планируют, что он сможет себя ярко проявить на Евро, после чего можно будет говорить о продаже,

– сказал Цыганык.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в июне-июле 2021 года. Сборная Украины сыграет с Нидерландами и Австрией. Еще один соперник определится в плей-офф квалификации.

Яремчук интересует грандов Европы

Украинским нападающим активно интересуются итальянские, испанские и английские клубы. В частности, конкретное предложение по трансферу Романа делала "Рома".

Яремчук отказался переходить в другой клуб во время прошлого сезона, чтобы иметь игровую практику перед Евро-2020.

В прошлом сезоне Яремчук продлил контракт с "Гентом" до середины 2023 года. Яремчук в чемпионате 2019/20 забил 10 голов за 18 матчей.