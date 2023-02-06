Александр Яковенко, агент нападающего киевского Динамо, принялся комментировать слухи о своем клиенте. Тот категорически ответил на информацию об интересе к Владиславу Супряге со стороны житомирского Полесья.

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Не понизится в классе

Представитель футболиста опроверг все слухи и отрицал его возможный переход в клуб, претендующий на повышение в классе. Супруга продолжит свою карьеру в Динамо.

Напомним, что Полесье закончило первую часть сезона на первом месте в Первой лиге Украины. Перед плей-офф клуб опередил идущие вторыми львовские Карпаты в группе "А" на 12 очков. Житомирский клуб остается одним из главных претендентов на выход в УПЛ.

22-летний форвард тренируется на сборах в Турции с "бело-синими" и забивает в контрольных спаррингах за киевлян. Последние шесть месяцев футболист провел в аренде у Серии А в итальянской Сампдории, где не сумел себя зарекомендовать, поэтому вернулся в столичную команду.

Воспитанник Днепра, перешедший в Динамо в 2018 году, попытается закрепить за собой место на острие атаки. Ведь Артем Беседин ушел в аренду в Оммонию из Кипра. Поэтому в распоряжении Мирчи Луческу только Супряга и еще два молодых форварда – Владислав Ванат и Евгений Исаенко, вернувшийся из аренды из коваловского Колосса.

Киевлянам нужно сохранить тех, кто в команде, чтобы продолжить борьбу с Шахтером и Днепром-1 за чемпионство в УПЛ. После первого круга днепряне возглавляют таблицу украинского первенства, опережая Шахтер и Динамо на 5 баллов.

К слову. 6 февраля Динамо проведет очередной товарищеский матч на собрании. Соперником киевлян будет македонская Шкендия. Начало встречи в 16.00.