Тренер Днепра-1 боится потерять Довбика: забивной форвард на прицеле клубов из Европы

Артём Довбик имеет действующее соглашение с Днепром-1, но привлекает все большее внимание со стороны других клубов. Тренер днепрян рассказал об особенностях нападающего и страхе потерять забивного форварда.

Йовичевич: Я боюсь потерять его

Игорь Йовичевич приятно удивлен игрой, которую демонстрирует Артем Довбык в футболке Днепра-1. Хорватский специалист отметил, что днепровскому клубу хотелось бы сохранить в своем составе такого искусного форварда.

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Тренер похвалил футболиста и назвал его настоящим топовым игроком. После его перехода из Мидтьюлланда в Днепр-1 Артем прибавлял с каждым днем.

"Он крепок в голове, держит ситуацию под контролем. Я чувствую, что его окружение направляет его и дает хорошие советы. Это очень важно. Тот спрос, который на него сейчас, – это плод его работы и командных действий. Он думает прежде всего о команде, а команда играет на него", – отметил Йовичевич.

Одним из футбольных страхов наставника является переход Довбика в другой клуб. Йовичевич хотел бы строить команду, которая базировалась на крепком скелете, который бы принес результат клубу.

Конечно, я боюсь потерять его. Как тренер, я хочу иметь в команде лучших. Хочу сохранить эту команду, построить ее вокруг Довбика, Пихальонка, Джурасека, бороться за самые высокие места и вернуть Днепр-1 туда, где он заслуживает быть,

– рассказал наставник.

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