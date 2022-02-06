Йовічевіч: ​​Я боюся втратити його

Ігор Йовічевіч приємно вражений грою, яку демонструє Артем Довбик у футболці Дніпра-1. Хорватський спеціаліст зауважив, що дніпровському клубу хотілось би зберегти у своєму складі такого майстерного форварда.

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Тренер похвалив футболіста та назвав його справжнім топовим гравцем. Після його переходу з Мідтьюлланда у Дніпро-1 Артем додавав із кожним днем.

"Він міцний у голові, тримає ситуацію під контролем. Я відчуваю, що його оточення спрямовує його і дає добрі поради. Це дуже важливо. Той попит, який є на нього зараз, – це плід його роботи та командних дій. Він думає насамперед про команду, а команда грає на нього", – зазначив Йовічевіч.

Одним із футбольних страхів наставника є перехід Довбика в інший клуб. Йовічевіч хотів би будувати команду, яка базувалась на міцному кістяку, який приніс би результат клубу.

Звісно, ​​я боюся втратити його. Як тренер я хочу мати у команді найкращих. Хочу зберегти цю команду, побудувати її навколо Довбика, Пихальонка, Джурасека, боротися за найвищі місця та повернути Дніпро-1 туди, де він заслуговує бути,

– розповів наставник.

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