Йовічевіч: Я боюся втратити його
Ігор Йовічевіч приємно вражений грою, яку демонструє Артем Довбик у футболці Дніпра-1. Хорватський спеціаліст зауважив, що дніпровському клубу хотілось би зберегти у своєму складі такого майстерного форварда.
До речі Агент Довбика натякнув, у який чемпіонат може перейти найкращий бомбардир УПЛ
Тренер похвалив футболіста та назвав його справжнім топовим гравцем. Після його переходу з Мідтьюлланда у Дніпро-1 Артем додавав із кожним днем.
"Він міцний у голові, тримає ситуацію під контролем. Я відчуваю, що його оточення спрямовує його і дає добрі поради. Це дуже важливо. Той попит, який є на нього зараз, – це плід його роботи та командних дій. Він думає насамперед про команду, а команда грає на нього", – зазначив Йовічевіч.
Одним із футбольних страхів наставника є перехід Довбика в інший клуб. Йовічевіч хотів би будувати команду, яка базувалась на міцному кістяку, який приніс би результат клубу.
Звісно, я боюся втратити його. Як тренер я хочу мати у команді найкращих. Хочу зберегти цю команду, побудувати її навколо Довбика, Пихальонка, Джурасека, боротися за найвищі місця та повернути Дніпро-1 туди, де він заслуговує бути,
– розповів наставник.
Довбик може покинути Дніпро-1
- Все більше клубів придивляються до забивного нападника, серед них українські гранди. Але Довбик не буде розглядати пропозиції з України. Футболіст хоче поїхати у Європу.
- Агент Довбика підтвердив інтерес зі сторони італійського Торіно.
- Першу частину сезону-2021/2022 Довбик завершив у статусі найкращого бомбардира УПЛ. Артем наколотив 14 голів у 17-ти поєдинках.
- Результативна гра дозволила нападнику Дніпра-1 стати найкращим гравцем УПЛ у 2021 році.