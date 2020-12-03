Наставник Динамо Мирча Луческу прокомментировал поражение своей команды от Ювентуса (0:3) в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

По словам румынского специалиста в интервью телеканалу "Футбол", у Динамо было несколько моментов, которые футболисты не довели до конца.

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Сказалась индивидуальная сила игроков Ювентуса. Очень сложно играть в обороне, когда у тебя 21-летние и 18-летние игроки. Допущенные ошибки были роковыми. У Ювентуса было 6 моментов – 3 они не забили.



Я говорю ребятам, что мы постоянно играем на 50%: первый тайм с Барселоной, первый тайм с Ювентусом дома, первый тайм в Будапеште – мы все время не доводим до конца. Мы растем, развиваемся, это огромный опыт для наших молодых игроков,

– сказал Луческу.

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В первом тайме головой забил Кьеза, во второй половине в пустые ворота закатил мяч Роналду, а Мората здорово разобрался с защитой Динамо в штрафной, сделав счет 3:0.

Динамо провело несколько хороших и качественных отрезков в поединке и даже создало парочку острых моментов у ворот Щесны, но реализовать их не сумело.

Эта игра стала первой в истории турнира, где главным арбитром была женщина: в поле работала опытная француженка Стефани Фраппар.