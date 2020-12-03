Наставник Динамо Мірча Луческу прокоментував поразку своєї команди від Ювентуса (0:3) в матчі 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів.

За словами румунського фахівця в інтерв'ю телеканалу "Футбол", у Динамо було кілька моментів, які футболісти не довели до кінця.

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Позначилася індивідуальна сила гравців Ювентуса. Дуже складно грати в обороні, коли у тебе 21-річні і 18-річні гравці. Допущені помилки були фатальними. У Ювентуса було 6 моментів – 3 вони не забили.



Я кажу хлопцям, що ми постійно граємо на 50%: перший тайм з Барселоною, перший тайм з Ювентусом вдома, перший тайм в Будапешті – ми весь час не доводимо до кінця. Ми ростемо, розвиваємося, це величезний досвід для наших молодих гравців,

– сказав Луческу.

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У першому таймі головою забив К'єза, у другій половині в порожні ворота закотив м'яч Роналду, а Мората здорово розібрався з захистом Динамо в штрафній, зробивши рахунок 3:0.

Динамо провело кілька хороших і якісних відрізків в поєдинку і навіть створило парочку гострих моментів біля воріт Щесни, але реалізувати їх не зуміло.

Ця гра стала першою в історії турніру, де головним арбітром була жінка: в поле працювала досвідчена француженка Стефані Фраппар.