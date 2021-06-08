Тренер Динамо Луческу рекомендовал Шахтеру назначить Де Дзерби

Бывший тренер Шахтера Мирча Луческу порекомендовал руководству "горняков" назначить на пост главного наставника команды итальянца Роберто Де Дзерби. Неужели донецкий клуб прислушался к просьбам румына.

Рекомендация Луческу

Мирча Луческу возглавляет киевское Динамо – извечного соперника донецкого Шахтера. Но о лучших годах в Донецке румын не забывает. По информации источника, наставник все еще до сих пор тесно контактирует с "горняками".

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75-летний специалист якобы порекомендовал Шахтеру присмотреться и пригласить на пост главного тренера Роберто Де Дзерби, который до перехода возглавлял клуб Серии А Сассуоло.

Также Мирча по-прежнему очень интересуется и разбирается в итальянском футболе, понимает все процессы, которые там происходят. Хотя эта информация не слишком сходится со словами президента Шахтера Рината Ахметова. Владелец "горняков" в мае 2021 года заявлял, что уже давно не контактировал с бывший тренером, который стал самым успешным специалистом дончан.