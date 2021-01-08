Киевское Динамо неожиданно покинул помощник главного тренера команды Мирчи Луческу – итальянец Диего Лонго. СМИ назвали версию, почему Лонго ушел из Динамо.

Лонго возглавит клуб

Как сообщает "ТаТоТаке", уход ассистента Мирчи Луческу Диего Лонго из Динамо связан с предложением возглавить клуб.

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Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский заявил, что это клуб из чемпионата Литвы. Сейчас Лонго занимается переговорами о контракте.

Одной из опций контракта будет возможность чаще видеться с семьей.

Почему Лонго покинул Динамо – официальная версия

5-го января официально стало известно, что сотрудничество итальянца Лонго с Динамо официально прекращено. Динамо сообщило, что Лонго покинул Киев по семейным обстоятельствам.

Семья тренера проживает в Италии, когда он вынужден находиться в Киеве. 44-летний специалист работал в киевском клубе с лета 2020 года.

Кто заменит Лонго в Динамо – не известно.