Київське Динамо несподівано покинув помічник головного тренера команди Мірчі Луческу – італієць Дієго Лонго. ЗМІ назвали версію, чому Лонго пішов з Динамо.

Лонго очолить клуб

Як повідомляє "ТаТоТаке", відхід асистента Мірчі Луческу Дієго Лонго з Динамо пов'язаний з пропозицією очолити клуб.

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Ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський заявив, що це клуб з чемпіонату Литви. Зараз Лонго займається переговорами за контрактом.

Однією з опцій контракту буде можливість частіше бачитися з родиною.

Чому Лонго покинув Динамо – офіційна версія

5-го січня офіційно стало відомо, що співпраця італійця Лонго з Динамо офіційно припинена. Динамо повідомило, що Лонго покинув Київ через сімейні обставини.

Родина тренера проживає в Італії, коли він вимушений перебувати у Києві. 44-річний фахівець працював у київському клубі з літа 2020 року.

Хто замінить Лонго в Динамо – не відомо.