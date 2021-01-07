Трансфера не будет: Динамо решило не идти на компромисс в отношении новичка
Израильский футболист Лиэль Абада из клуба Маккаби Петах-Тиква, скорее всего, не станет игроком Динамо. Киевский клуб отказался идти на компромисс касаемо контракта с футболистом.
Динамо не изменило условия
Как сообщает Maariv.co.il, переговоры Динамо с полузащитником Маккаби Петах-Тиква Лиэлем Абадой не продвинулись.
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По информации источника, киевляне не изменили дисциплинарные пункты в контракте, который они предлагают хавбеку.
Почему трансфер может сорваться?
В начале января СМИ сообщали, что соглашение о переходе Абады в Динамо практически согласовано.
Но сторону футболиста не устроил персональный контракт с Динамо. В частности, речь шла о дисциплине и юрисдикции.
Президент израильского клуба Ави Лузон заявил, что Абада не полетит в Киев для подписания контракта, если Динамо не изменит условия соглашения. У футболиста якобы были билеты на самолет 7-го января.
Представители Абады отправили Динамо отредактированный вариант контракта с игроком. Вероятно, Динамо решило не идти на уступки.
Что известно об Абаде?В сезоне-2020/2021 19-летний игрок провел 14 поединков за Маккаби. На его счету 4 гола и 3 ассиста. За сборную Израиля футболист пока не дебютировал. Его стоимость составляет больше 1 миллиона евро.
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