Израильский футболист Лиэль Абада из клуба Маккаби Петах-Тиква, скорее всего, не станет игроком Динамо. Киевский клуб отказался идти на компромисс касаемо контракта с футболистом.

Динамо не изменило условия

Как сообщает Maariv.co.il, переговоры Динамо с полузащитником Маккаби Петах-Тиква Лиэлем Абадой не продвинулись.

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По информации источника, киевляне не изменили дисциплинарные пункты в контракте, который они предлагают хавбеку.

Почему трансфер может сорваться?

В начале января СМИ сообщали, что соглашение о переходе Абады в Динамо практически согласовано.

Но сторону футболиста не устроил персональный контракт с Динамо. В частности, речь шла о дисциплине и юрисдикции.

Президент израильского клуба Ави Лузон заявил, что Абада не полетит в Киев для подписания контракта, если Динамо не изменит условия соглашения. У футболиста якобы были билеты на самолет 7-го января.

Представители Абады отправили Динамо отредактированный вариант контракта с игроком. Вероятно, Динамо решило не идти на уступки.