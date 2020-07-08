Андре Розье, тренер украинца Сергея Деревянченко, прокомментировал возможной бой своего подопечного против Сауля Альвареса или Джермалла Чарло. Уже осенью украинский боксер может встретиться с одним из бойцов.

Розье сообщил, что Деревянченко готовится к возвращению. Об этом сообщает Boxingnews 24.

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Украинец готов к бою

Тренер Деревянченко рассказал, что Сергей готов принять вызов любого соперника.

"Мы готовы подготовиться к любой задаче, которая будет стоять перед нами. Мы будем готовы ко всему. Сергея не волнует, что Альварес может быть проблемой", – сказал Андре.

Как пример он привел поединки Деревянченко с Геннадием Головкиным и Дэниелом Джейкобсом. В обоих боях украинец проиграл, но был близок к победе.

"Неважно, с кем он встретится. С Канело или Чарло. На этом уровне ты должен быть готов к любому сопернику. Никогда не знаешь, как пройдет твой поединок. Все зависит от Деревянченко", – резюмировал Розье.

Когда состоится бой

Сергей Деревянченко якобы имеет два предложения относительно своего следующего боя уже осенью 2020 года.

По информации Boxing Scene, Деревянченко может провести поединок против чемпиона WBC в среднем весе Джермалла Чарло.

В поединке заинтересована команда Чарло.

Кроме того, Сергей может провести бой против именитого мексиканца Сауля Альвареса за титул WBA. У Альвареса сорвался поединок с Билли Джо Сондерсом и он ищет другого соперника.

В течение карьеры Деревянченко дважды дрался в чемпионских боях и проиграл упомянутым Головкину и Джейкобсу.