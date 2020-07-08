Андре Розьє, тренер українця Сергія Дерев'янченка, прокоментував можливій бій свого підопічного проти Сауля Альвареса або Джермалла Чарло. Вже восени український боксер може зустрітися з одним з бійців.

Розьє повідомив, що Дерев'янченко готується до повернення. Про це повідомляє Boxingnews 24.

Читайте також: Ломаченко – Лопес: WBC офіційно назвала дату бою

Українець готовий до бою

Тренер Дерев'янченка розповів, що Сергій готовий прийняти виклик будь-якого суперника.

"Ми готові підготуватися до будь-якого завдання, яке стоятиме перед нами. Ми будемо готові до всього. Сергія не хвилює, що Альварес може бути проблемою", – сказав Андре.

Як приклад він навів поєдинки Дерев'янченка з Геннадієм Головкіним та Даніелем Джейкобсом. В обох боях українець програв, але був близький до перемоги.

"Неважливо, з ким він зустрінеться. З Канело або Чарло. На цьому рівні ти повинен бути готовий до будь-якого суперника. Ніколи не знаєш, як пройде твій поєдинок. Все залежить від Дерев'янченка", – резюмував Розьє.

Коли відбудеться бій

Сергій Дерев'янченко начебто має дві пропозиції щодо свого наступного бою вже восени 2020 року.

За інформацією Boxing Scene, Дерев'янченко може провести поєдинок проти чемпіона WBC в середній вазі Джермалла Чарло.

У поєдинку зацікавлена команда Чарло.

Окрім того, Сергій може провести бій проти іменитого мексиканця Сауля Альвареса за титул WBA. В Альвареса зірвався поєдинок з Біллі Джо Сондерсом і він шукає іншого суперника.

Протягом кар'єри Дерев'янченко двічі бився у чемпіонських боях і програв згаданим Головкіну і Джейкобсу.