Главный тренер бельгийского Брюгге Филипп Клеман поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против киевского Динамо. Он заявил, что украинская погода его беспокоит больше, чем COVID-19.

Наставник "сине-черных" отметил, что они будут лететь в Киев чартером. По его словам, команда будет полностью изолирована от вируса, а перелет ничем не будет отличаться от поездки на автобусе.

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В Украине мы остановимся в отеле. Меня больше беспокоит погода, чем коронавирус. Хотя мы уже когда-то и тренировались несколько дней на Сибирском холоде,

– сказал Филипп Клеман.

К слову, матч 1/16 финала Лиги Европы между Динамо и Брюгге состоится 18 февраля в 19:55.

В этот день синоптики прогнозируют в столице от 16 до 20 градусов с отметкой "минус".

Стоит отметить, что особенно принципиальным это противостояние будет для защитника сборной Украины Эдуарда Соболя, который является воспитанником донецкого Шахтера. Он защищает цвета Брюгге с 2019 года.

Обратите внимание! В прошлом сезоне Динамо и Брюгге уже встречались в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Тогда по сумме двух матчей бельгийцы прошли дальше (1:0, 3:3). В результате этого поражения руководство "бело-синих" уволило Александра Хацкевича с поста главного тренера.