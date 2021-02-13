Головний тренер бельгійського Брюгге Філіпп Клеман поділився очікуваннями від першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти київського Динамо. Він заявив, що українська погода його непокоїть більше, ніж COVID-19.

Наставник "синьо-чорних" зауважив, що вони летітимуть до Києва чартером. За його словами, команда буде повністю ізольована від вірусу, а переліт нічим не відрізнятиметься від поїздки автобусом.

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В Україні ми зупинимося в готелі. Мене більше непокоїть погода, ніж коронавірус. Хоч ми вже колись й тренувались декілька днів на сибірському холоді,

– сказав Філіпп Клеман.

До слова, матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо та Брюгге відбудеться 18 лютого о 19:55.

У цей день синоптики прогнозують в столиці від 16 до 20 градусів з позначкою "мінус".

Варто зазначити, що особливо принциповим це протистояння буде для захисника збірної України Едуарда Соболя, який є вихованцем донецького Шахтаря. Він захищає кольори Брюгге з 2019 року.

Зверніть увагу! У минулому сезоні Динамо та Брюгге вже зустрічалися у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Тоді за сумою двох матчів бельгійці пройшли далі (1:0, 3:3). Унаслідок цієї поразки керівництво "біло-синіх" звільнило Олександра Хацкевича з поста головного тренера.