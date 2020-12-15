Главный тренер Брюгге Филипп Клеман прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, которая свела его команду с Динамо.

Слова специалиста цитирует бельгийское издание Het Laatste Nieuws.

К слову Соперники Динамо и Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы

Не самый сексуальный жребий. Ни с точки зрения выхода в следующий раунд, ни в смысле соперника. Они явно захотят отыграться за то, что мы в прошлом сезоне выбили их в квалификации ЛЧ. Это были непростые матчи, а в этом сезоне они прошли Гент и АЗ. Это тоже о многом говорит. С Динамо будет непросто, это команда нашего уровня.

"Мы должны действовать эффективно, обеспечивать быстрый темп мяча и быть сконцентрированными в определенных моментах. Организация в обороне также будет очень важна, потому что Динамо – сильная контратакующая команда, которая ждет ошибок соперника и быстро переключается на атаку", – сказал Клеман.

Динамо уже играло с Брюгге

Киевское Динамо второй год подряд встретится с бельгийским Брюгге.

В прошлом году бельгийцы были соперниками киевлян в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов. Тогда киевляне на выезде уступили со счетом 0:1, а дома сыграли в ничью – 3:3, и не смогли пробиться в следующий раунд.

Первые матчи будут сыграны 18 февраля, ответные – 25 февраля. Динамо первую игру будет проводить дома.