Головний тренер Брюгге Філіп Клеман прокоментував підсумки жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, яке звело його команду з Динамо.

Слова фахівця цитує бельгійське видання Het Laatste Nieuws.

До слова Суперники Динамо та Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи

Не найсексуальніший жереб. Ні з точки зору виходу в наступний раунд, ні в сенсі суперника. Вони явно захочуть відігратися за те, що ми в минулому сезоні вибили їх у кваліфікації ЛЧ. Це були непрості матчі, а в цьому сезоні вони пройшли Гент і АЗ. Це теж багато про що говорить. З Динамо буде непросто, це команда нашого рівня.

"Ми повинні діяти ефективно, забезпечувати швидкий темп м'яча і бути сконцентрованими в певних моментах. Організація в обороні також буде дуже важлива, тому що Динамо – сильна контратакуюча команда, яка чекає помилки суперника і швидко переключається на атаку", – сказав Клеман.

Динамо вже грало з Брюгге

Київське Динамо другий рік поспіль зустрінеться з бельгійським Брюгге.

Минулого року бельгійці були суперниками киян у третьому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів. Тоді кияни на виїзді поступилися з рахунком 0:1, а вдома зіграли у нічию – 3:3, і не змогли пробитися до наступного раунду.

Перші матчі будуть зіграні 18 лютого, матчі-відповіді – 25 лютого. Динамо першу гру проводитиме вдома.