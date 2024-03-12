Тренеры обеих сборных уже объявили финальные заявки на очную встречу. Наставник боснийцев ранее уже отметился самоуверенным заявлением о будущей победе над Украиной, а теперь еще и выделился со знаком минус.

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Проблемы Украины Милошевичу не интересны

Накануне важного матча Саво Милошевич поделился своими ожиданиями от игры. Он заявил, что верит в свою команду и сделает все, чтобы она сыграла на Евро:

"Если мы все сделаем правильно, надеюсь, мы сыграем на чемпионате Европы. Это стоит усилий, и ребята это понимают. Мне нравится эта работа, я выполняю ее и чувствую себя хорошо. Руководить сборной – очень престижное и важное дело.

Я родился в Боснии и Герцеговине и считаю этот вызов своим собственным. Поэтому я очень рад руководить этой командой. Я все еще чувствую уверенность, несмотря на то, что последние результаты были неутешительны. Но суть в том, что все это было подготовкой к тому, что будет дальше".

После этого босниец высказался относительно Украины и сделал довольно провокационное заявление об условиях подготовки нашей команды в условиях войны.

Сейчас ситуация в Украине такая, какой есть. Я считаю, что нам следует сосредоточиться только на том, что будет происходить на поле. Ситуация и проблемы в Украине – это их проблемы.

Судейство нас не должно интересовать, ничего, кроме того, что нам нужно делать на поле. Я не думаю, что Украина намного лучше нас по индивидуальным качествам. Многие вещи решаются командой с помощью тактики. Футболисты должны понимать, что проблемы они должны решать в команде", – заявил Милошевич.

Напомним, что поединок состоится на стадионе "Билино Поле" в городе Зеница. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

Важно. Победитель в финальном матче сыграет с триумфатором пары Израиль – Исландия, где и определится участник будущего Евро-2024, который состоится с 14 июня по 14 июля в Германии.