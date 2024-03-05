Поединок состоится в Зенице на стадионе "Билино Поле". Накануне будущие хозяева объявили заявку на матч против подопечных Сергея Реброва.

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Милошевич верит в свою команду

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич прокомментировал свой выбор игроков на решающие матчи. Он заявил, что это оптимальный состав из ресурсов, которые имеют боснийцы, и рассказал, способна ли его команда одолеть Украину.

"Я верю и уверен – это все лучшее, что есть у Боснии и Герцеговины. Исходя из того, что мы уже видели, проанализировали и с того, во что мы планируем играть – это лучшее, что мы имеем.

Способна ли эта команда победить Украину и выиграть и второй матч? Я убежден, что да. Легко не будет, Украина имеет индивидуальное качество, это им может помочь. Но в таких играх важнее иметь крепкую, компактную команду, которая знает, чего она хочет с первой до последней минуты,

– сказал Милошевич.

Отметим, что для выхода на Евро-2024 в плей-офф надо преодолеть два раунда. Победитель пары Босния и Герцеговина – Украина в финале сойдется с триумфатором другого полуфинала, в котором сыграют Израиль и Исландия. Решающий матч будет сыгран 26 марта.

Справка. Чемпионат Европы-2024 состоится в Германии. Он продлится с 14 июня по 14 июля. Украина, в случае успеха в плей-офф, на групповом этапе будет играть в группе E, куда попали также Бельгия, Румыния и Словакия.