Тренери обидвох збірних вже оголосили фінальні заявки на очну зустріч. Наставник боснійців раніше вже відзначився самовпевненою заявою про майбутню перемогу над Україною, а тепер ще й виділився зі знаком мінус.

Читайте також Циганков отримав вердикт лікарів: чи допоможе Віктор збірній України в боротьбі за вихід на Євро

Проблеми України Милошевичу не цікаві

Напередодні важливого матчу Саво Милошевич поділився своїми очікуваннями від гри. Він заявив, що вірить у свою команду та зробить усе, щоб вона зіграла на Євро:

"Якщо ми все зробимо правильно, сподіваюся, ми зіграємо на чемпіонаті Європи. Це вартує зусиль, і хлопці це розуміють. Мені подобається ця робота, я виконую її та почуваюся добре. Керувати збірною – дуже престижна та важлива справа.

Я народився в Боснії та Герцеговині та вважаю цей виклик своїм власним. Тому я дуже радий керувати цією командою. Я все ще відчуваю впевненість, попри те, що останні результати були невтішні. Але суть у тому, що все це було підготовкою до того, що буде далі".

Після цього боснієць висловився щодо України та зробив досить провокативну заяву про умови підготовки нашої команди в умовах війни.

Наразі ситуація в Україні така, якою є. Я вважаю, що нам слід зосередитися лише на тому, що відбуватиметься на полі. Ситуація та проблеми в Україні – це їхні проблеми.

Суддівство нас не повинно цікавити, нічого, крім того, що нам потрібно робити на полі. Я не думаю, що Україна набагато краща за нас за індивідуальними якостями. Багато речей вирішуються командою за допомогою тактики. Футболісти мають розуміти, що проблеми вони мають вирішувати в команді", – заявив Милошевич.

Нагадаємо, що поєдинок відбудеться на стадіоні "Біліно Поле" в місті Зениця. Стартовий свисток пролунає о 21:45.

Важливо. Переможець у фінальному матчі зіграє з тріумфатором пари Ізраїль – Ісландія, де й визначиться учасник майбутнього Євро-2024, який відбудеться з 14 червня по 14 липня в Німеччині.