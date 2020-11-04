Наставник менхенгладбахской "Боруссии" Марко Розе прокомментировал победу своей команды в 3-м туре Лиги чемпионов над "Шахтером" (0: 6).

После победы над мадридским "Реалом" и ничьей с миланским "Интером" донецкая команда возглавляла свою группу и была фаворитом следующего матча.

Как это было "Шахтер" пропустил 6 голов и проиграл "Боруссии" М в Лиге чемпионов видео

О том, что "Шахтер" будет щедр на подарки в защите, Рози не догадывался, готовясь к худшему.

А после игры тренер лидеров группы "B" не скрывал радости от неожиданно большой победы:

Сегодня мы много сделали правильно. Можно даже сказать – почти все. С первой минуты мы давили на соперника, выигрывали борьбу за мяч. Пошли диагональные передачи, которые отрезали защиту. Мы заставили украинскую команду делать ошибки в обороне. Мы выиграли сегодня важный матч. Но "Шахтер" был и остается очень неприятным соперником. Думаю, через три недели в Менхенгладбахе будет совсем другая игра.

"Шахтер" больно проиграл "Боруссии" М: коротко

Донецкий "Шахтер" потерпел первое поражение в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021. "Горняки" в Киеве на НСК "Олимпийский" были биты немецкой "Боруссией" Менхенгладбах с неприличным счетом 6:0.

Старт поединка оказался сложным для дончан, ведь немцы вышли вперед уже на 8-й минуте благодаря голу Плеа. Через 9 минут гости удвоили преимущество после автогола Бондаря.

К концу тайма Плеа оформил дубль, а Бенсебаини увеличил преимущество "Боруссии" до четырех голов.

Во втором тайме "Боруссия" забила еще два гола. Сначала отличился Штиндль, а затем хет-трик оформил Плеа.