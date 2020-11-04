Наставник менхенгладбахської "Боруссії" Марко Розе прокоментував перемогу своєї команди в 3-му турі Ліги чемпіонів над "Шахтарем" (0:6).

Після перемоги над мадридським "Реалом" та нічиєї з міланським "Інтером" донецька команда очолювала свою групу і була фаворитом наступного матчу.

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Про те, що "Шахтар" буде щедрий на подарунки в захисті, Розі не здогадувався, готуючись до гіршого.

А після гри тренер лідерів групи "B" не приховував радості від несподівано великої перемоги:

Сьогодні ми багато зробили правильно. Можна навіть сказати – майже все. З першої хвилини ми тиснули на суперника, вигравали боротьбу за м'яч. Пішли діагональні передачі, які відрізали захист. Ми змусили українську команду робити помилки в обороні. Ми виграли сьогодні важливий матч. Але "Шахтар" був і залишається дуже неприємним суперником. Думаю, через три тижні в Менхенгладбаху буде зовсім інша гра.

"Шахтар" боляче програв "Боруссії" М: коротко

Донецький "Шахтар" зазнав першої поразки у рамках групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. "Гірники" у Києві на НСК "Олімпійський" були биті німецькою "Боруссією" Менхенгладбах з непристойним рахунком 6:0.

Старт поєдинку виявився складним для донеччан, адже німці вийшли вперед вже на 8-й хвилині завдяки голу Плеа. Через 9 хвилин гості подвоїли перевагу після автоголу Бондаря.

До завершення тайму Плеа оформив дубль, а Бенсебаїні збільшив перевагу "Боруссії" до чотирьох голів.

У другому таймі "Боруссія" забила ще два голи. Спершу відзначився Штіндль, а згодом хет-трик оформив Плеа.