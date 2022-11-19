Тренер Беринчика назвал патриотическую цель на предстоящее сражение против Менди

Денис Беринчик продолжает подготовку к поединку против Ивана Менди. Тренер украинского боксера Егор Голуб назвал их цель на следующий поединок.

Наставник Беринчика заверил, что тренировочный процесс идет под полным контролем и без травм. Все происходит по запланированному графику. Егор Голуб рассказал, что подготовка украинца продолжается в Черногории, где погодные условия несколько лучше, чем в заснеженной Украине.

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Голубь: Настраиваемся на все 12 раундов

По словам тренера, подготовка Беринчика к следующему бою находится на финальной стадии.

Голубь отметил будущего соперника Дениса. Интересно, что готовить Беринчику помогал чемпион мира Юрий Захареев, ставший одним из спарринг-партнеров Дениса.

"Соперник опытный, за его плечами много боев, поэтому настраиваемся на все 12 раундов. Конечно, если будет возможность завершить бой раньше, мы это сделаем. Среди наших спарринг-партнеров и профессиональные боксеры, и топовые спортсмены из олимпийской сборной Украины. Один из них – чемпион мира Юрий Захареев. Мы отбирали похожих по антропометрии бойцов, которые повторяют движения нашего соперника. Как вы видели, иногда даже мне приходится спарринговать с Денисом", – рассказал Голуб.

Егор Голуб назвал цель, которую поставил перед собой Беринчик.

Наша цель – привезти в Украину новый титул – чемпиона Европы по версии EBU и двигаться дальше к титулу чемпиона мира,

– заявил Голуб.