Богачук не понимает неопределенности Ломаченко и советует ему избрать одну из сторон, приводя в пример Усика:

"Я критикую его за то, что у него много знакомых и друзей из России. У него и здесь есть друзья. Он хочет быть и с теми, и с нашими, но надо определиться, потому что так нельзя. Так же сделал Усик. Он определился , что он за Украину, я его за это уважаю", – рассказал Богачук.

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И все же боксер защищает Ломаченко, поскольку тот прославляет именно нашу страну:

"Ломаченко остается в Украине. Он мог бы уехать и ничего не говорить. Будь он конкретно за ту страну, то мог бы за нее боксировать. Я думаю, ему неоднократно предлагали изменить гражданство, боксировать за ту страну и представлять её. Но он остался. здесь, и как бы то ни было выиграл две Олимпиады. Вася постоянно прославлял Украину в течение длительного времени, поднимал флаг Украины и играл гимн. То, что Вася сделал для Украины, мало кто сделал. А сейчас его критиковать… Единственное, что он говорит: " мы братья, мы братья". 24 февраля, когда началась война, всё стало видно. Брат на брата не нападает и брат брата не убивает", - считает Богачук.