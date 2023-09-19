Главный тренер Бенфики Рогер Шмидт определил, кто будет основным голкипером "орлов". Анатолий Трубин прошел адаптацию в Португалии.

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Время наступило

Украинский голкипер уже успел дебютировать за Бенфику в тамошнем первенстве. Анатолий Трубин появился на поле со стартовых минут в матче против Визелы, в котором "орлы" одержали победу со счетом 1:2. К сожалению, наш вратарь в первой для себя игре в Португалии пропустил и свой дебютный гол, пришедший с одиннадцатиметровой отметки. Но вот игра Трубина понравилась главному тренеру Бенфики Рогеру Шмидту, который раскрыл карты по первому номеру в команде.

Я уже объяснял нашу ситуацию с вратарями. Я дал Саму Соарешу возможность проявить себя, а Трубину – время привыкнуть к Бенфике, адаптироваться к своим товарищам по команде. Он провел хорошую игру в субботу, хотя не имел много работы. Но такова уж судьба вратаря Бенфики. Трубину было полезно отыграть 90 минут. Он будет играть именно Анатолий – наш первый выбор в воротах. Я доверяю ему, и он готов,

– сказал Шмидт.

Таким образом, наставник "орлов" отметил, что Трубин станет главным вратарем команды. Бенфику уже 20-го ждет встреча в Лиге чемпионов, где португальский коллектив будет противостоять РБ из Зальцбурга. Также следует отметить, что Шмидт предупреждал, что игра против Визелы не сделает из Анатолия "игрок одного матча", а станет для него подготовительным процессом перед рядом важных игр "орлов".

Кстати говоря. Анатолий Трубин заявил о себе на весь мир именно благодаря поединкам в Лиге чемпионов. В частности, украинский голкипер выдал череду прекрасных матчей против грандов европейского футбола, таких как мадридский Реал, миланский Интер и РБ из Лейцпига.

Ближайшие поединки Бенфики