Тренер Днепра получил длительную дисквалификацию за срыв матча Суперлиги

Федерация баскетбола Украины рассмотрела скандальный инцидент в матче Суперлиги между командами Днепр и Политехника-Галичина. Днепровская команда и ее главный тренер получили суровые наказания.

Директорат Федерации баскетбола Украины принял следующие решения по БК Днепр, которому ранее было засчитано техническое поражение (0:20) в матче регулярного чемпионата Суперлиги против Политехники-Галичины.

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Наказание для Днепра

Главный тренер БК Днепр Владимир Коваль получил дисквалификацию на пять матчей. Кроме того, клуб заплатит штраф в размере 60 тысяч гривен за досрочный уход с площадки. В случае повторного нарушения БК Днепр может быть лишен участия в чемпионате.

, во время матча с Политехникой-Галичина тренер БК Днепр Владимир Коваль забрал команду с площадки за 18 секунд до конца четвертой четверти после спорного момента с техническим фолом для днепрян. Несколько игроков Днепра на повышенных тонах выясняли отношения с судьями, принимавшими спорные решения по мнению гостей поединка.

Следует отметить, что дисциплинарное наказание от ФБУ может получить и БК Политехника-Галичина. Все из-за низкой температуры в зале и состояния раздевалок.

В настоящее время Днепр занимает третье место в Суперлиге. Подопечные Коваля победили в девяти матчах из тринадцати. Львовская Политехника-Галичина занимает шестую строчку в турнирной таблице. Лидирует в Суперлиге киевский Будивельник.