Поединок держал поклонников баскетбола в напряжении до конца поединка. Интересно, что финальный свисток в той игре украинской Суперлиги так и не прозвучал.

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Скандал привели к спорным решениям

Главный тренер Днепра Владимир Коваль забрал команду с площадки за 18 секунд до конца четвертой четверти матча после спорного момента с техническим фолом для днепрян. Несколько игроков Днепра попытались поговорить на повышенных тонах с судьями, принимавшими довольно странные решения по мнению гостей поединка.

На момент остановки поединка минимальным преимуществом владели баскетболисты Политехники-Галичины - 70:68 (14:19, 17:6, 19:21, 20:22). Днепряне таким решением показали свое недовольство по поводу действий судей в конце матча во Львове.

Днепру засчитали техническое поражение – 20:0. После поединка днепровский клуб подал протест. Новый скандал в украинском баскетболе

Напомним, что Днепр и Политехника-Галичина идут бок о бок в турнирной таблице – 4-е и 5-е места соответственно.

Полный матч Политехника-Галичина – Днепр (скандальный момент с 2:00:40)