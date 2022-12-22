Венеция (Италия) – Прометей (Украина) 71:75
Поединок 9-го тура группового раунда Еврокубка увереннее начали хозяева площадки итальянцы. Уже на 6-й минуте преимущество баскетболистов Венеции достигло 10 очков.
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Впрочем, уже перед перерывом "красно-белые" сократили отставание до пяти очков – 19:14. Вторую четверть украинская команда тоже не может записать в актив. Баскетболисты продолжали промахиваться из пределов периметра.
Течение матча изменилось в третьей четверти, которую Прометей завершил с преимуществом в 11 очков. Решающей стала последняя 10-минутка. Победа украинской команды была на "волоске", когда Венеция сократила отставание до одного очка. Однако несколько точных штрафных бросков от гостей снял вопрос о победителе.
В итоге Прометей одержал волевую победу в Еврокубке со счетом 75:71.
Видеообзор матча Венеция – Прометей
Украинская команда после первого круга занимает четвертое место. В 1/8 финала Еврокубка выйдут по восемь сильнейших команд из двух групп.
Положение команд
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|П
|ОЧКИ
|1
|Ховентут
|9
|6
|3
|744-699
|2
|Бур
|9
|6
|3
|754-747
|3
|Венеция
|9
|5
|4
|704-669
|4
|Прометей
|9
|5
|4
|775-776
|5
|Бурсоспор
|9
|5
|4
|730-742
|6
|Ульм
|9
|5
|4
|762-789
|7
|Брешия
|9
|4
|5
|728-708
|8
|Лиеткабелис
|9
|4
|5
|712-735
|9
|Клуж-Напока
|9
|3
|6
|775-790
|10
|Олимпия
|9
|2
|7
|761-800