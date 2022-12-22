Венеция (Италия) – Прометей (Украина) 71:75

Поединок 9-го тура группового раунда Еврокубка увереннее начали хозяева площадки итальянцы. Уже на 6-й минуте преимущество баскетболистов Венеции достигло 10 очков.

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Впрочем, уже перед перерывом "красно-белые" сократили отставание до пяти очков – 19:14. Вторую четверть украинская команда тоже не может записать в актив. Баскетболисты продолжали промахиваться из пределов периметра.

Течение матча изменилось в третьей четверти, которую Прометей завершил с преимуществом в 11 очков. Решающей стала последняя 10-минутка. Победа украинской команды была на "волоске", когда Венеция сократила отставание до одного очка. Однако несколько точных штрафных бросков от гостей снял вопрос о победителе.

В итоге Прометей одержал волевую победу в Еврокубке со счетом 75:71.

Видеообзор матча Венеция – Прометей

Украинская команда после первого круга занимает четвертое место. В 1/8 финала Еврокубка выйдут по восемь сильнейших команд из двух групп.

Положение команд

МЕСТО КОМАНДА И В П ОЧКИ
1 Ховентут 9 6 3 744-699
2 Бур 9 6 3 754-747
3 Венеция 9 5 4 704-669
4 Прометей 9 5 4 775-776
5 Бурсоспор 9 5 4 730-742
6 Ульм 9 5 4 762-789
7 Брешия 9 4 5 728-708
8 Лиеткабелис 9 4 5 712-735
9 Клуж-Напока 9 3 6 775-790
10 Олимпия 9 2 7 761-800