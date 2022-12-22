Венеция (Италия) – Прометей (Украина) 71:75

Поединок 9-го тура группового раунда Еврокубка увереннее начали хозяева площадки итальянцы. Уже на 6-й минуте преимущество баскетболистов Венеции достигло 10 очков.

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Впрочем, уже перед перерывом "красно-белые" сократили отставание до пяти очков – 19:14. Вторую четверть украинская команда тоже не может записать в актив. Баскетболисты продолжали промахиваться из пределов периметра.

Течение матча изменилось в третьей четверти, которую Прометей завершил с преимуществом в 11 очков. Решающей стала последняя 10-минутка. Победа украинской команды была на "волоске", когда Венеция сократила отставание до одного очка. Однако несколько точных штрафных бросков от гостей снял вопрос о победителе.

В итоге Прометей одержал волевую победу в Еврокубке со счетом 75:71.

Видеообзор матча Венеция – Прометей

Украинская команда после первого круга занимает четвертое место. В 1/8 финала Еврокубка выйдут по восемь сильнейших команд из двух групп.

Достойно внимания! Свой первый матч второго круга группового раунда Прометей проведет 11 января против Литовского Лиеткабелиса. Очный поединок команд в первом круге завершился победой украинской команды со счетом 82:71.

Положение команд