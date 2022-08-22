Хочет выпереть из клуба: тренер Аталанты нашел минус в игре Малиновского, который забил Милану

Аталанта расписала домашнюю мировую с Миланом в центральном матче тура Серии А. Руслан Малиновский открыл счет своим голам в новом сезоне.

Гасперини: Не могу представить Руслана форвардом

Руслан Малиновский не только открыл счет в матче, но и стал автором единственного гола в футболке Аталанты. Украинский полузащитник принес бергамовскому клубу ничью 1:1 с Миланом.

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После поединка главный тренер бергамовцев Джан Пьеро Гасперини заявил, что такие матчи подходят под стиль Малиновского. Но Аталанте нужен настоящий нападающий, который сможет удачно играть против команд, играющих вторым номером.

Наставник заверил, что не может вообразить украинца на острие атаки. Гасперини ищет минусы в игре Малиновского, с которым конфликт, который начался еще в товарищеском матче против Ньюкасла.

Любопытно, что именно английский клуб активно следит за Русланом.

Он приходил в Аталанту как полузащитник, но адаптировался к игре в атаке, потому что мы потеряли Гомеса и Иличича. Малиновский всегда играл у меня – выходил против Сампдории, участвовал в товарищеских матчах. Мы адаптировали Руслана к игре в атаке, но я не могу представить, чтобы он стал форвардом,

– сказал вождь Аталанты.

Ранее Гасперини уже неоднозначно говорил об украинском футболисте. По его словам, Аталанте нужны игроки, которые будут забивать больше шести голов за сезон.

Напомним, в прошлом сезоне Малиновский забил 6 мячей в Серии А, а всего во всех турнирах отличился 10 голами.

В сезоне-2022/2023 Малиновский за два стартовых тура оформил гол и ассист за Аталанту.