В среду, 15 мая, состоятся два перенесенных матча 34 тура Английской Премьер-лиги. В одном из них Брайтон дома будет принимать Челси.

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Непоколебимая вера в успех украинца

Накануне встречи состоялась предматчевая пресс-конференция. На ней главный тренер "чаек" Роберто Де Дзерби среди прочего поделился мнением о вингере лондонцев Михаиле Мудрике, с которым работал в Шахтере.

Я первый большой поклонник Михаила. Я думаю, что он прогрессирует. Думаю, ему было нелегко – смена страны, смена уровня сложности лиги. Конкуренция внутри команды Челси выше, чем в Шахтере. Но он умный парень, он любит футбол, и я думаю, что руководство клуба и Почеттино поступили правильно, потому что сейчас он играет очень хорошо, и он большой, большой талант,

– сказал итальянец.

Отметим, что весной Михаил Мудрик смог вернуть себе место в стартовом составе "синих". Он выходил на поле с первых минут в восьми из девяти последних матчей команды в АПЛ, а в предыдущем туре украинец отметился голом в ворота Ноттингем Форест.

Справка. Де Дзерби работал с Мудриком в Шахтере в сезоне-2021/2022. Он первым начал стабильно выпускать украинца на поле и даже заявлял, что футболист может выиграть "Золотой мяч".

Напомним, что в нынешнем сезоне Михаил Мудрик провел за Челси 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста. Сейчас "синие" занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ и после провального старта имеют хорошие шансы квалифицироваться в еврокубки на следующую кампанию.