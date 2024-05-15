У середу, 15 травня, відбудуться два перенесені матчі 34 туру Англійської Прем'єр-ліги. В одному з них Брайтон вдома прийматиме Челсі.

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Непохитна віра в успіх українця

Напередодні зустрічі відбулася передматчева пресконференція. На ній головний тренер "чайок" Роберто Де Дзербі серед іншого поділився думкою про вінгера лондонців Михайла Мудрика, з яким працював у Шахтарі.

Я перший великий шанувальник Михайла. Я думаю, що він прогресує. Думаю, йому було нелегко – зміна країни, зміна рівня складності ліги. Конкуренція всередині команди Челсі вища, ніж у Шахтарі. Але він розумний хлопець, він любить футбол, і я думаю, що керівництво клубу та Почеттіно вчинили правильно, тому що зараз він грає дуже добре, і він великий, великий талант,

– сказав італієць.

Зазначимо, що навесні Михайло Мудрик зміг повернути собі місце у стартовому складі "синіх". Він виходив на поле з перших хвилин у восьми з дев'яти останніх матчів команди в АПЛ, а в попередньому турі українець відзначився голом у ворота Ноттінгем Форест.

Довідка. Де Дзербі працював з Мудриком у Шахтарі в сезоні-2021/2022. Він першим почав стабільно випускати українця на поле та навіть заявляв, що футболіст може виграти "Золотий м'яч".

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Михайло Мудрик провів за Челсі 40 матчів у всіх турнірах, в яких забив 7 голів та віддав 2 асисти. Наразі "сині" посідають сьоме місце в турнірній таблиці АПЛ та після провального старту мають хороші шанси кваліфікуватися до єврокубків на наступну кампанію.