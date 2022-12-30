Вингер Шахтера Михаил Мудрик стал одним из самых горячих лотов на всем футбольном рынке этого трансферного окна. Дончане подняли ценник на свою звезду до 100 миллионов евро.

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Конечно, эта стоимость отпугнула много средних команд, которые хотели бы приобрести Мудрика. Одним из них был Брайтон, где ныне главным тренером работает экскоуч Шахтера Роберто Де Дзерби.

Впрочем, команда вряд ли сможет удовлетворить аппетиты Шахтера. Итальянский специалист признался, что ожидает от Мудрика очень насыщенную и триумфальную карьеру.

Мудрик – фантастический игрок, но Брайтон не может его приобрести. Он мне нравится, потому что мне нравятся все мои бывшие игроки. Но сейчас я тренер Брайтона. Мудрик может выиграть Золотой Мяч в будущем. Я понимаю его уровень,

– отметил Де Дзерби.

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Как Мудрик стал звездой Шахтера

В этом сезоне Михаил показывает невероятную игру, став настоящим лидером Шахтера. В 18 матчах за дончан вингер забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. В том числе на его счету 3+2 в Лиге чемпионов.

Также в этом году Мудрик дебютировал за сборную Украины, забив один гол в 11 встречах. Популярный портал Transfermarkt считает его самым дорогим украинцем на данный момент, его цена достигла 40 миллионов евро.