Восстановление украинского легионера находится на завершающей стадии. Вскоре Александр Зинченко вернется в общую группу Арсенала.

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Не спешат с футболом

Пока еще футболист тренируется отдельно от команды и под наблюдением клубных врачей. Однако лондонский клуб не спешит бросать Зинченко в бой. Канониры бережно относятся к своему новичку и не хотят спешить с его выходом на футбольное поле. Арсенал не хочет, чтобы у Александра снова произошел рецидив травмы.

Зинченко пропустил уже 12 матчей после трансфера в "Арсенал". Ранее главный тренер "канониров" Микель Артета сообщал, что у Александра рецидив травмы, которая была у украинца на старте нового сезона. Наставник лондонцев анонсировал скорейшее возвращение Зины на футбольное поле.

Между периодом повреждения Зинченко провел матч против Тоттенхэма. Однако сразу после него вернулся в лазарет команды.