Восстановление украинского легионера находится на завершающей стадии. Вскоре Александр Зинченко вернется в общую группу Арсенала.
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Не спешат с футболом
Пока еще футболист тренируется отдельно от команды и под наблюдением клубных врачей. Однако лондонский клуб не спешит бросать Зинченко в бой. Канониры бережно относятся к своему новичку и не хотят спешить с его выходом на футбольное поле. Арсенал не хочет, чтобы у Александра снова произошел рецидив травмы.
Зинченко пропустил уже 12 матчей после трансфера в "Арсенал". Ранее главный тренер "канониров" Микель Артета сообщал, что у Александра рецидив травмы, которая была у украинца на старте нового сезона. Наставник лондонцев анонсировал скорейшее возвращение Зины на футбольное поле.
Между периодом повреждения Зинченко провел матч против Тоттенхэма. Однако сразу после него вернулся в лазарет команды.
- Украинский футболист поддерживает команду с трибун "Эмирейтс" и уже влюбил в себя фанатов лондонского клуба, поющих песни о Зинченко.
- Александр уже успел отличиться эмоциональными празднованиями голов Арсенала.
- Зинченко провел за Арсенал 6 матчей, отличившихся дебютной голевой передачей.
- Контракт Александра с лондонским клубом рассчитан до конца июня 2026 года.