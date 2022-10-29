Відновлення українського легіонера перебуває на завершальній стадії. Вже незабаром Олександр Зінченко повернеться у загальну групу Арсенала.
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Не поспішають із футболом
Наразі ще футболіст тренується окремо від команди та під наглядом клубних лікарів. Однак лондонський клуб не поспішає кидати Зінченка у бій. "Каноніри" бережно ставляться до свого новачка та не хочуть поспішати з його виходом на футбольне поле. Арсенал не хоче, щоб в Олександра знову стався рецидив травми.
Зінченко пропустив вже 12 матчів після трансферу в Арсенал. Раніше головний тренер "канонірів" Мікель Артета повідомляв, що в Олександра рецидив травми, яка була в українця на старті нового сезону. Наставник лондонців анонсував швидке повернення Зіни на футбольне поле.
Поміж періодом пошкодження Зінченко провів матч проти Тоттенхема. Однак одразу після нього повернувся у лазарет команди.
- Український футболіст підтримує команду з трибун "Емірейтс" та вже закохав у себе фанатів лондонського клубу, які співають пісні про Зінченка.
- Олександр вже встиг відзначитись емоційними святкуваннями голів Арсенала.
- Зінченко провів за Арсенал 6 матчів, у яких відзначився дебютною гольовою передачею.
- Контракт Олександра з лондонським клубом розрахований до кінця червня 2026 року.