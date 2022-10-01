Украинский защитник Александр Зинченко вышел на поле в основе Арсенала. Для него это первый матч после небольшой паузы из-за травмы, пишет 24 канал .
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Арсенал – Тоттенхэм 3:1
Голы: Парти 20, Жезус 49, Джака 67 – Кейн 31 (пен.)
В середине сентября украинец во время тренировки в клубе получил повреждение икроножной мышцы. Именно поэтому Зинченко не сыграл в сентябрьских матчах Лиги наций-2022/2023.
Подопечные Микеля Артеты открыли счет в матче 20-й минуте. Мощным ударом из-за пределов штрафной отличился Томас Партей.
На 31-й минуте "шпоры" выровняли счет благодаря реализованному пенальти Гарри Кейну.
"Канониры" вышли вперед уже во второй части матча. На 49-й минуте Габриэл Жезус отличился забитым мячом. На 62-й минуте гости остались в меньшинстве. Эмерсон грубо сфолил и получил прямую красную карточку.
Хозяева матча этим воспользовались и уже через 5 минут Гранит Джака отправил третий мяч в ворота Тоттенхэма.
Зинченко был заменен на 73-й минуте встречи.
Положение в турнирной таблице АПЛ
- Арсенал закрепился на вершине турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 21 балл.
- Тоттенхэм остался на третьем месте с 17 очками.