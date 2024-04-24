После 33-х сыгранных матчей Эвертон идет лишь на 16-м месте среди 20 клубов Английской Премьер-лиги. Отрыв от зоны вылета составляет лишь 5 очков. В "ирисок" пока 30 набранных баллов. Например, в Лутона, который идет 18-м (зона вылета из АПЛ), 25 пунктов.

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Сменит клубную прописку

Британский журналист Энди Брасселл прокомментировал выступления Виталия Миколенко в Эвертоне. Представитель СМИ спрогнозировал, как изменится клубная прописка украинского левого защитника, если "ириски" вылетят в Чемпионшип.

Виталий Миколенко – один из самых заметных исполнителей в многострадальном Эвертоне. Если случится худшее и "ириски" вылетят, то я уверен, что другая команда АПЛ захочет его подписать. Оценка – 7/10,

– рассказал Энди Брасселл.

Впереди у клуба Миколенко еще 5 матчей чемпионата. Ближайший из них будет перенесенный поединок 29-го тура АПЛ против Ливерпуля (начало в 22:00 по Киеву). Также подопечные Шона Дайча сыграют еще против Брентфорда (27 апреля), Лутона (3 мая), Шеффилда (11 мая) и Арсенала (19 мая).

Напомним, что в этом сезоне-2023/2024 Эвертон столкнулся со снятием баллов. С ливерпульского клуба снимали очки из-за нарушения финансового фэйр-плей. В декабре прошлого 2023-го года с команды сняли аж 10 очков. А в начале апреля 2024-го еще 2 пункта.

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