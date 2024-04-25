На 27-й минуте Джаррад Брентвейт открыл счет в матче в пользу Эвертона. А уже в конце первого тайма Виталий Миколенко получил травму, сообщает 24 Канал.

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Как Миколенко травмировался в игре против Ливерпуля

Украинец перехватил фланговую передачу, но неудачно приземлился на левую ногу после контакта с нападающим Ливерпуля Дарвином Нуньесом. Нога украинского защитника вывернулась в неестественную сторону.

Видео, как Миколенко получил травму

Несмотря на неприятное повреждение Миколенко сумел доиграть первый тайм. На вторую 45-минутку Виталий прогнозируемо не вышел на футбольное поле. На левом фланге Эвертона его сменил сверхопытный Эшли Янг.

Во втором тайме хозяева удвоили свое преимущество и одержали сенсационную победу над командой Юргена Клоппа 2:0. Второй гол в составе "ирисок" забил Доминик Калверт-Льюин.

После финального свистка журналист Патрик Бойленд рассказал, что Миколенко покидал пределы стадиона "Гудисон Парк" в защитном ботинке.

Оба сценария травмы Миколенко

Параллельно спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму украинского защитника. По его словам, причиной подворота голеностопа стало то, что пятка левой ноги Миколенко наступила на ногу Нуньеса, меняя угол опоры, что привело к подвороту сустава.

В итоге видим типичный подворот сустава с повреждением латеральной группы связок. Как правило, они при такой травме разрываются. Факт того, что Виталий смог доиграть тайм, хоть и хромая, дает надежду, что не все так серьезно,

– рассказал спортивный врач.

По мнению Бабелюка, Виталий точно повредил связки, лишь вопрос, насколько оно серьезное. Восстановление от такой травмы, по словам, может занять от 2 – 6 недель. Все зависит от характера надрыва.

Наилучший сценарий для защитника Эвертона – растяжение связок и пропуск без футбола более недели, после чего Виталий вернется на футбольное поле с плотно затейпированным "галиком".

К слову. В текущем сезоне-2023/2024 Миколенко 34 раза выходил на футбольное поле, в которых забил 2 гола.