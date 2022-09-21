Миколенко: Буду готовиться к следующим играм

Левый защитник почувствовал дискомфорт в конце матча Эвертона против Вест Хэма (1:0), но доиграл поединок до финального свистка. Во время тренировки в сборной Миколенко намотал круги с мячом и наблюдал за работой партнеров по команде уже в компании врачей и массажистов.

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Виталий надеется, что сможет полноценно восстановиться на следующий матч Украины против Армении, который состоится уже 24 сентября.

Пожалуй, не смогу сыграть. Предигровую тренировку я пропускаю и на матч не буду готовиться. Ощутил дискомфорт в конце последней игры в чемпионате. Провели исследование вчера с врачами, и сегодня вроде бы все более-менее хорошо. Буду готовиться к следующим играм, надеюсь возьмут,

– рассказал Миколенко.

Виталий заверил, что сборной хватит игроков, чтобы тренерский штаб качественно заменил травмированных футболистов.

"У нас 24 игрока и на каждую позицию есть 2 – 3 футболиста. Я не думаю, что будет большой проблемой заменить Зинченко, Бущана, Шапаренко. Еще Виктор Коваленко травмировался... Я думаю, это не станет большой проблемой. Мы все одна семь" одна команда. Поэтому все будет хорошо", – сказал защитник.

Интересно, что, несмотря на травму Миколенко, как и Виктор Коваленко, попали в заявку Украины на игру против Шотландии.

К слову. Сборная Украины встретится с Шотландией в Глазго. Стартовый свисток судьи прозвучит 21 сентября в 21:45. На сайте 24 канала вы сможете следить за текстовой онлайн-трансляцией.

Напомним, что из-за тех или иных травм за сборную Украины точно не сыграет Георгий Бущан, Николай Шапаренко, Александр Зинченко и Эдуард Соболь. Также из-за отсутствия британской визы и дисквалификации пропустят матч Евгений Волынец и Илья Забарный соответственно.