С Миколенко и Коваленко

В заявку на матч попали 23 футболиста. Интересно, что среди них Виталий Миколенко и Виктор Коваленко, которые накануне пропустили тренировку национальной команды из-за повреждений.

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Следует отметить, что в первом матче сборной не поможет защитник Динамо Илья Забарный, пропускающий игру против Шотландии из-за дисквалификации. Также вне заявки оказался дебютант-голкипер Евгений Волынец. Вратарь Колосса не смог прилететь в Глазго из-за отсутствия британской визы.

Заявка сборной Украины

Вратари: Дмитрий Ризник, Андрей Лунин, Анатолий Трубин

Дмитрий Ризник, Андрей Лунин, Анатолий Трубин Защитники: Александр Караваев, Александр Тимчик, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Виталий Миколенко, Тарас Качараба

Александр Караваев, Александр Тимчик, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Виталий Миколенко, Тарас Качараба Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Александр Пихаленок, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Виктор Коваленко, Даниил Игнатенко

Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Александр Пихаленок, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Виктор Коваленко, Даниил Игнатенко Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик

Обратите внимание! Украина проведет 4-й матч Лиги наций против Шотландии в среду, 21 сентября. Начало встречи в 21:45. Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Это будет первая встреча Украины и Шотландии в Лиге наций. Второй матч состоится 27 сентября. Перед игрой Петракова лидирует в группе, опережая шотландцев на один балл.