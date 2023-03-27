Надежды и планы Лунина разрушены: конкурент украинца в Реале отразился маленьким испугом
Источник:AS
Планы Андрея Лунина сыграть за основной состав мадридского Реала взошли на нет. Украинскому таланту придется снова выжидать свой шанс.
Тибо Куртуа все-таки сможет принять участие в ближайших матчах "сливочных". Уход из команды Андрея Лунина становится все более реальным.
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В другой раз
Травма бельгийского голкипера, которую он получил в расположении своей сборной, оказалась несерьезной. Поэтому столичный коллектив и сам Тибо Куртуа обошлись всего небольшим испугом. Уже на неделе конкурент Лунина приступит к тренировкам, а таким образом должен быть полностью готов к следующему матчу Реала в рамках Ла Лиги против Вальядолида, который состоится 2-го апреля.
Напомним, что Андрей Лунин из-за повреждения бельгийца вам все шансы сыграть поединок с тем же Вальядолидом, а также ответные матчи полуфинала Кубка Испании против Барселоны, который "сливочные" проиграли со счетом 1:0.
Украинский голкипер хочет покинуть состояние мадридского коллектива уже летом, поскольку не имеет большого количества игровой практики. Лунином в свое время интересовались Наполи и Аякс, а на Андрея претендует Овьедо из Сегунды. Реал уже успел найти замену украинскому голкиперу.
Лунин в составе "сливочных"
- После феерических выступлений за луганскую Зарю украинец перешел в мадридский Реал за 9 миллионов евро.
- Лунин сразу же начал ездить по арендам, которые успехом не заканчивались. В частности, был в Легенасе, Реал Вальядолиде и Реал Овьедо.
- Лунин провел уже 6 (3 сухих) матча за Реал в рамках Ла Лиги (в частности, против Барселоны, став первым украинцем, сыгравшим в Эль Класико), один (сухой) в Кубке Испании и два в Лиге Чемпионов (оба против Шахтера).
- Андрей провел полуфинальный и финальный поединок клубного чемпионата мира в основе Реала. Лунин стал вторым украинцем, выигравший этот турнир