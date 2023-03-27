Тибо Куртуа все-таки сможет принять участие в ближайших матчах "сливочных". Уход из команды Андрея Лунина становится все более реальным.

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Травма бельгийского голкипера, которую он получил в расположении своей сборной, оказалась несерьезной. Поэтому столичный коллектив и сам Тибо Куртуа обошлись всего небольшим испугом. Уже на неделе конкурент Лунина приступит к тренировкам, а таким образом должен быть полностью готов к следующему матчу Реала в рамках Ла Лиги против Вальядолида, который состоится 2-го апреля.

Напомним, что Андрей Лунин из-за повреждения бельгийца вам все шансы сыграть поединок с тем же Вальядолидом, а также ответные матчи полуфинала Кубка Испании против Барселоны, который "сливочные" проиграли со счетом 1:0.

Украинский голкипер хочет покинуть состояние мадридского коллектива уже летом, поскольку не имеет большого количества игровой практики. Лунином в свое время интересовались Наполи и Аякс, а на Андрея претендует Овьедо из Сегунды. Реал уже успел найти замену украинскому голкиперу.

Лунин в составе "сливочных"