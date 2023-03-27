Тібо Куртуа все-таки зможе взяти участь в найближчих матчах "вершкових". Відхід з команди Андрія Луніна стає все реальнішим.

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Травма бельгійського голкіпера, яку він отримав в розташуванні своєї збірної, виявилась несерйозною. Тому столичний колектив та й сам Тібо Куртуа обійшлися всього невеличким переляком. Уже на тижні конкурент Луніна приступить до тренувань, а таким чином має повністю бути готовим до наступного матчу Реала у рамках Ла Ліги проти Вальядоліда, який відбудеться 2-го квітня.

Нагадаємо, що Андрій Лунін через пошкодження бельгійця вам усі шанси зіграти поєдинок з тим ж Вальядолідом, а також матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії проти Барселони, який "вершкові" програли з рахунком 1:0.

Український голкіпер бажає покинути стан мадридського колектива уже влітку, оскільки не має великої кількості ігрової практики. Луніном свого часу цікавилися Наполі та Аякс, а наразі на Андрія претендує Ов'єдо з Сегунди. Реал уже встиг віднайти заміну українському голкіперу.

Лунін у складі "вершкових"