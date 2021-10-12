В полной боевой готовности

Тренерский штаб сборной Украины сможет рассчитывать на защитника Брюгге Эдуарда Соболя. Защитник попал в заявку. Травма футболиста, которую он получил в предыдущей игре отбора чемпионата мира-2022 с Финляндией, оказалась несерьезной. Игра против финнов завершилась победой украинцев (1:2).

Интересно узнать Без дебютанта: заявка сборной Украины на юбилейный матч с боснийцами во Львове

Игрок готовится к важной игре с боснийцами, которая состоится в фартовом для сборной Львове. Нападающий "сине-желтых" Роман Яремчук заявлял, что партнер по команде, так выкладывался в матче с финнами, что потянул приводящую мышцу.

Соболь отыграл в поединке с Финляндией один тайм. Вместо него на поле вышел защитник Шахтера Виктор Корниенко.

В новом сезоне украинский защитник успел провести 10 встреч за бельгийском Брюгге, в которых забил один гол и отдал два асиста.

К противостоянию с Боснией и Герцеговиной "сине-желтые" подходят без кадровых потерь. Подопечные Александра Петракова попытаются одержать победу в 20-м юбилейном матче во Львове.

Перед поединком Украина опережает боснийцев в группе "D" лишь на два очка.

Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится 12 октября в 21:45. Рассудит поединок немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером.