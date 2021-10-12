Боевой состав Украины
Тренерский штаб сборной Украины во главе с Александром Петраковым определился с заявкой на игру с боснийцами. В список футболистов не попал только Александр Пихалёнок.
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Центральный полузащитник уже не сможет дебютировать в сине-желтой футболке в октябрьских матчах. Футболист был вне заявки и на выездную игру с финнами, в которой украинцы одержали важную победу (1:2).
Заявка сборной Украины
- Вратари: Андрей Пятов, Георгий Бущан, Дмитрий Резник.
- Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик, Александр Сирота, Артем Шабанов, Эдуард Соболь.
- Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Тарас Степаненко, Сергей Булеца, Андрей Ярмоленко, Александр Зубков, Игорь Харатин.
- Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Даниил Сикан.
Напомним, что октябрьские поединки из-за травм пропускают Александр Зинченко, Виталий Буяльский и Виталий Миколенко. Из-за семейных обстоятельств Украине не может помочь голкипер Денис Бойко. Также Петраков решил не вызывать в национальную команду Руслана Малиновского из Аталанты.
Юбилейная игра во Львове
Противостояние с Боснией и Герцеговиной будет проходить в фартовом для "сине-желтых" городе – во Львове. Тренер соперника уже заявил, что его подопечные попытаются сломать успешную статистику украинцев в городе Льва.
Из 19-ти матчей украинцы одержали 17 побед в городе Льва и два поединка завершились ничьей. Шесть встреч сборная провела на легендарном стадионе "Украина" и 13 противостояний прошли на "Арене Львов".
- Победа в этом поединке необходима обоим сборным. Украина с 8 очками идет второй в группе "D". Боснийцы уступают украинцам два пункта и идут на третьей позиции.
- Это будет первая встреча между этими национальными командами.