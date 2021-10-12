Боевой состав Украины

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Александром Петраковым определился с заявкой на игру с боснийцами. В список футболистов не попал только Александр Пихалёнок.

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Центральный полузащитник уже не сможет дебютировать в сине-желтой футболке в октябрьских матчах. Футболист был вне заявки и на выездную игру с финнами, в которой украинцы одержали важную победу (1:2).

Заявка сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов, Георгий Бущан, Дмитрий Резник.

Андрей Пятов, Георгий Бущан, Дмитрий Резник. Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик, Александр Сирота, Артем Шабанов, Эдуард Соболь.

Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик, Александр Сирота, Артем Шабанов, Эдуард Соболь. Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Тарас Степаненко, Сергей Булеца, Андрей Ярмоленко, Александр Зубков, Игорь Харатин.

Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Тарас Степаненко, Сергей Булеца, Андрей Ярмоленко, Александр Зубков, Игорь Харатин. Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Даниил Сикан.

Напомним, что октябрьские поединки из-за травм пропускают Александр Зинченко, Виталий Буяльский и Виталий Миколенко. Из-за семейных обстоятельств Украине не может помочь голкипер Денис Бойко. Также Петраков решил не вызывать в национальную команду Руслана Малиновского из Аталанты.

Юбилейная игра во Львове

Противостояние с Боснией и Герцеговиной будет проходить в фартовом для "сине-желтых" городе – во Львове. Тренер соперника уже заявил, что его подопечные попытаются сломать успешную статистику украинцев в городе Льва.

Из 19-ти матчей украинцы одержали 17 побед в городе Льва и два поединка завершились ничьей. Шесть встреч сборная провела на легендарном стадионе "Украина" и 13 противостояний прошли на "Арене Львов".

Победа в этом поединке необходима обоим сборным. Украина с 8 очками идет второй в группе "D". Боснийцы уступают украинцам два пункта и идут на третьей позиции.

Это будет первая встреча между этими национальными командами.

Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится 12 октября. Стартовый свисток на "Арене Львов" прозвучит в 21:45.